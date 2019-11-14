Глава Татарстана рассказал об опыте межкультурного диалога на саммите в Дубае

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился опытом развития межнационального и межконфессионального согласия с участниками II Всемирного саммита толерантности в Дубае (ОАЭ). Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба президента Татарстана.

"В республике работает Совет при президенте Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Мы приняли концепцию государственной национальной политики. На базе Казанского федерального университета действует научно-экспертный совет. И конечно, в своих делах мы опираемся на наш муфтият и нашу митрополию, - это позволяет нам обеспечивать мир, согласие и стабильность", - отметил Минниханов, слова которого приводит пресс-служба президента республики.

Глава региона отметил, что всего в Татарстане проживает около 4 млн человек - представителей 173 национальностей. По его словам, у республики большой опыт совместного проживания представителей ислама и православия. Между ними полное взаимопонимание, отметил он. Большое количество мечетей и соборов было утрачено в советский период. С 90-х годов и по сегодняшний день идет восстановление религиозных объектов, сказал президент республики.

"Но нашей главной задачей была подготовка людей, богословов, которые смогут правильно выстроить эту систему. Сегодня Татарстанская митрополия и Духовное управление мусульман привносят огромный вклад в укрепление толерантности и стабильности в республике. Все мероприятия в Татарстане проходят с участием наших главных религиозных деятелей", - добавил он.

По его словам, в республике идет воссоздание одновременно мусульманских и православных святынь. К примеру, на территории Казанского кремля расположены мечеть Кул Шариф и православный Благовещенский собор. Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры провел большую работу по восстановлению Древнего Болгара и острова-града Свияжск. В республике идет работа по воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери, открыта Болгарская исламская академия.

Вопросам религиозного образования в республике уделяется особое внимание. "Люди могут быть подвержены разным течениям. Поэтому мы следим, чтобы система исламского и православного образования была выверенной, а различные вредные течения не порождали какие-либо проблемы", - сказал Минниханов.

О саммите

II Всемирный саммит толерантности проходит в Дубае 13-14 ноября и объединяет представителей различных государств, религиозных учреждений, учебных заведений, культурных ассоциаций, неправительственных организаций и лидеров мнений. Мероприятие посвящено терпимости и культурному взаимопониманию, направленному на укрепление мира и взаимопонимания между людьми. Особое внимание будет уделено укреплению партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности во всем мире.