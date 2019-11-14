Власти Татарстана считают, что праздничные даты в России должны объединять народ

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана считают, что праздничные даты в России должны объединять многонациональный народ страны. Так заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала инициативу губернатора Калужской области Анатолия Артамонова установить государственным праздником в России окончание Стояния на реке Угре, назвав в числе таких праздников День народного единства.

"Мы свою позицию уже высказывали на этот счет, она не изменилась. Мы придерживаемся того, что памятными в России должны быть даты, которые являются безусловно объединяющими для всего многонационального народа", - сказала она, отметив, что позицию по этому вопросу в среду высказал первый президент Татарстана, а ныне госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

По его мнению, российскому обществу нужно сплотиться ради решения общих задач, а не "проводить ревизию прошлого". "В процессе становления [нашего государства], безусловно, были битвы, поражения и победы, были и стояния, как на Угре. Это неплохое понятие и форма выражения попыток мирного решения конфликтов. Хочется верить, что исход на реке Угре не зависел от ноябрьского состояния ледостава", - сказал он.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 11 ноября заявил, что федеральные власти поддерживают инициативу Калужской области о придании общероссийского статуса Дню окончания стояния на реке Угре. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что такое предложение, действительно, излагалось, оно было принято к сведению, однако "каких-либо решений не принималось, и на повестке дня сейчас [этот вопрос] не стоит".

Великое стояние на Угре 1480 года считается моментом обретения независимости Российского государства со столицей в Москве, его участниками стали войска Ивана III и хана Большой Орды Ахмата. 11 ноября 1480 войска Ахмата покинули поле битвы. Калужская область внесла в Госдуму законопроект об учреждении в этот день общероссийской памятной даты - Дня окончания Великого стояния на Угре, однако против этого выступили власти Татарстана, в связи с чем рассмотрение проекта в Госдуме было приостановлено.