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Лидеры стран БРИКС заявили о приверженности Парижскому соглашению по климату

Стороны призвали развитые страны активизировать предоставление развивающимся государствам финансовой и технической поддержки, а также помощи в области наращивания потенциала в целях содействия в деле предотвращения изменения климата

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС привержены реализации Парижского соглашения по климату, говорится в декларации, принятой по итогам саммита "пятерки" в столице Бразилии.

"Мы вновь заявляем о своей приверженности осуществлению Парижского соглашения, принятого в соответствии с принципами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая принципы общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, с учетом различных национальных условий", - отмечается в документе.

Лидеры призвали развитые страны активизировать предоставление развивающимся государствам финансовой и технической поддержки, а также помощи в области наращивания потенциала в целях содействия в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему. "Мы ожидаем, что первое пополнение Зеленого климатического фонда, которое произойдет до конца 2019 года, значительно превысит объем первоначальной мобилизации ресурсов, обеспечив тем самым соответствие финансовых взносов амбициям, потребностям и приоритетам развивающихся стран", - подчеркнули лидеры.

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БразилияИндияРоссия
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