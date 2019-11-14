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Число пенсионеров в России за семь лет выросло почти на 10%

Ранее Росстат сообщил, что количество долгожителей за последние 10 лет выросло до 20,5 тыс. человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Число пенсионеров в РФ с 2012 года по 2018 год увеличилось на 9,7%, с 42 млн 367 тыс. до 46 млн 480 тыс. человек, следует из данных Росстата, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Если в 2012 году пенсию по старости в РФ получали 32 млн 982 тыс. человек, то спустя семь лет, в 2018 году, 36 млн 710 тыс.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов заявил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей. Сейчас он составляет 15,4 тыс. рублей.

Росстат включает в общую численность пенсионеров граждан, состоящих на учете и получающих пенсию в системе Пенсионного фонда, Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел, Федеральной службе безопасности, Федеральной службе исполнения наказаний Минюста России, а также судей, пребывающих в отставке, состоящих на учете в Судебном департаменте при Верховном суде РФ и получающих ежемесячное пожизненное содержание. С 2015 года Росстат учитывает также жителей Крыма и Севастополя, а с 1 января 2017 года - лиц, получающих пенсию в системе Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ.

Ранее Росстат оценил количество долгожителей в России - за последние 10 лет оно выросло более чем в 2,5 раза, до 20,5 тыс. человек.

Увеличение средней продолжительности жизни в России - одна из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". Для этого нацпроектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, включая смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По данным Минздрава России, средняя продолжительность жизни с 2000 года увеличилась почти на восемь лет.

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