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Татарстан получил награду II Всемирного саммита толерантности в Дубае

По словам главы российского региона Рустама Минниханова, форум является уникальной площадкой для диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Республика Татарстан было удостоена специальной награды за вклад развития толерантности в рамках II Всемирного саммита толерантности в Дубае. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал президент Татарстана Рустам Минниханов.

"На Всемирном саммите толерантности в Дубае Республика Татарстан была удостоена награды за вклад в развитие толерантности!" - подписал он фотографию с наградой.

В четверг делегация Татарстана во главе с президентом республики приняла участие в открытии саммита, на его площадке Минниханов провел встречу с министром толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном бен Мубарак Аль Нахайяном. Глава российского региона сказал, что форум в Дубае - это "уникальная площадка для диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями". Республика, по его словам, уделяет особое значение сотрудничеству с ОАЭ в рамках российской-эмиратских отношений. Министр поблагодарил Минниханова за участие в саммите и за его усилия в развитии сотрудничества между двумя странами.

После завершения церемонии открытия Минниханов вместе с министром толерантности ОАЭ и другими гостями осмотрел выставку, которая была организована на площадке саммита. Татарстан также представлен собственным стендом - в экспозиции республики рассказывается об опыте российского региона по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений.

II Всемирный саммит толерантности проходит в Дубае 13-14 ноября и объединяет представителей различных государств, религиозных учреждений, учебных заведений, культурных ассоциаций, неправительственных организаций и лидеров мнений. Мероприятие посвящено терпимости и культурному взаимопониманию, направленному на укрепление мира и взаимопонимания между людьми. Особое внимание будет уделено укреплению партнерских отношений и сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности во всем мире.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичОАЭРоссияТатарстан
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