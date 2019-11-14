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Более 35% туристов отказались от поездок в Венецию после наводнения

При этом представители гостиничного бизнеса утверждают, что жизнь города возвращается в нормальное русло

РИМ, 14 ноября. /ТАСС/. Отказы от бронирования в гостиницах Венеции в последние часы достигли 35% от общего числа заказов, и число туристов, отказывающихся от поездки в Венецию, продолжает расти. Такие данные распространила в четверг Ассоциация венецианских гостиниц, которая оценивает ситуацию в секторе после наводнения, вызванного рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды" (acqua alta).

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"Ассоциация занимается сбором информации, и, по нашим данным, на текущий момент отказы от бронирования достигли 35% от общего числа заказов, и число отказов от бронирования, сделанного на выходные и будущую неделю, продолжает расти", - говорится в полученном ТАСС заявлении организации.

При этом представители гостиничного бизнеса, понесшие ущерб от природного бедствия, утверждают, что жизнь города на лагуне возвращается в нормальное русло и отказываться от поездки нет больше причин. "Венеции нанесены раны, но город уже встал на ноги. Ситуация нормализуется, по городу можно передвигаться, общественный транспорт начал работу, вновь открылись музеи, а гостиницы работают день и ночь, чтобы устранить все неудобства. Туристам со всего мира мы хотим дать знать, что нет никакой опасности и отказ от посещения Венеции в нынешний момент наносит ей еще больший ущерб", - прокомментировал директор ассоциации Клаудио Скарпа. Между тем в организации затруднились ответить на вопрос, из каких стран туристы, отменившие бронь. "Такой детализированной информации у нас нет", - сказали корреспонденту ТАСС в ассоциации.

В городе на лагуне сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который достиг в среду почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Вода проникала в крипту базилики Святого Марка IX века. Власти города оценивают ущерб от стихии, который может достигать одного миллиарда евро. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило €20 млн на первоначальную стадию ликвидации последствий бедствия.

Работающая до конца месяца экспозиция Биеннале искусства сегодня вновь стала принимать посетителей. В то же время руководство театра "Ла Фениче" приняло решение отменить спектакли в грядущие выходные. Специалисты Минкульта и муниципалитета проводят оценку ущерба архитектурно-истерическому наследию города, в частности базилике Святого Марка.

Теги
Италия
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