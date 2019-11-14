Владелец зоопарка в Крыму намерен раздать либо усыпить 30 медведей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков намерен раздать либо усыпить более 30 медведей, чтобы снизить расходы на содержание коллекции животных после того, как его предприятие оштрафовали органы ветеринарного надзора. Об этом он заявил в четверг ТАСС.

"Ситуация с каждым днем накаляется, мне нужно оптимизировать коллекцию. Нужно уменьшать расходы на содержание. Этих медведей, действительно, никто не видит, они на закрытой территории. Если кто-то возьмет сегодня 30 медведей в свой зоопарк, заповедник, заказник, пожалуйста, пусть приезжают, берут и содержат. Я этому буду рад. К сожалению, эвтаназия - это единственный выход, чтобы избавиться от них", - сказал Зубков.

Зубков собирал медведей из цирков и частных зоопарков, чтобы открыть парк медведей под Севастополем. Сейчас в его коллекции более 40 животных, но предприниматель может обеспечить содержание не более дюжины из них.

Два десятка вьетнамских свиней уже были скормлены львам из-за претензий ветеринаров по поводу того, что эти животные не могут жить вместе с карликовыми козочками, отметил владелец зоопарка. "Я ездил в Минприроды Крыма, спросил разрешение на отстрел [медведей]. Они сказали, "это ваше право, это ваша собственность, нашего согласования и разрешения никакого брать не надо". То же самое ветеринары, никто не в праве запретить мне поступить так, как я решу. Потому что это моя собственность", - считает владелец парка.

Мнение ветеринаров

Председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов сообщил ТАСС, что удивлен заявлением Зубкова о намерении умертвить животных и предупредил его об ответственности. "Мы понимаем, что умерщвления никогда не произойдет. Он просто шантажирует? Все что ему надо, это нескольких львят и тигрят поставить на карантин и привить от бешенства. Нет, он поднимает волну, что постреляет животных. Статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными никто не отменял, я хотел бы напомнить об этом господину Зубкову", - отметил Иванов.

По его словам, Госкомветеренарии республики обратился к владельцу парка "Тайган" с предписанием о постановке на карантин и необходимости привить от бешенства около двух десятков животных. "Каждый год владельцы собак и кошечек прививают своих животных и, если у него тигрята и львята имеют контакт с людьми, когда за деньги фотографируются, то должны иметь [прививки]. Сыр-бор разгорелся из-за того, что был укушен человек, из Минздрава нам пришла информация об этом, мы выписали предписание еще в сентябре, вот и все", - подчеркнул он.

Предписание Зубков так и не выполнил, сообщил Иванов. "Если предписание он не выполнит, это грозит приостановкой деятельности предприятия сроком на 90 дней. Белогороский районный суд проведет свое первое заседание 3 декабря. Какое решение он примет, посмотрим", - сообщил он.

Сафари-парк "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов и других животных, в основном крупных млекопитающих. На территории парка проживают более 70 львов и свыше 50 тигров, а также сотни других животных, в том числе медведи, верблюды, леопарды, жирафы. Парк расположен в Белогорском районе Крыма, на берегу Тайганского водохранилища. Занимает 32 га, примерно 20 га отведено под сафари-парк львов, на остальной территории размещены стационарный и детский зоопарки.

Ранее в сафари-парке фиксировались случаи укусов животными посетителей. К примеру, летом 2018 года, лев прокусил руку 46-летней туристке из Кирова. Зубков тогда утверждал, что она была в состоянии опьянения, что крайне раздражительно действует на хищников.