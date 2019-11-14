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Котюков: Россия является одной из самых привлекательных стран для иностранных студентов

Ежегодно около 15 тыс. учащихся из других стран поступают на бюджетные места в вузах, сообщил глава Минобрнауки

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Российское высшее образование является одним из самых привлекательных в мире для иностранных студентов. Об этом заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков на одном из мероприятий на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже.

"Министр подчеркнул, что, согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития на 2019 год, Россия является одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов, уступая только группе англоговорящих стран и разделяя позицию с Германией и Францией", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Минобрнауки.

Министр уточнил, что ежегодно около 15 тыс. учащихся из других стран поступают на бюджетные места в российских вузах в пределах правительственной квоты. В их числе представители стран, в которых продолжаются военные конфликты. "В 2019 году 541 место было предоставлено гражданам Сирии, 95 - абитуриентам из Йемена", - подчеркнул Котюков.

"Наша цель на ближайшие пять лет - увеличение вдвое числа международных студентов в наших университетах. Для этого разработан специальный проект, который объединяет меры по развитию образования и научных исследований, университетской инфраструктуры и информационных систем", - цитирует слова министра пресс-служба ведомства.

40-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО открылась в Париже 12 ноября. Делегацию РФ возглавляет глава Минобрнауки.

Теги
РоссияКотюков, Михаил Михайлович
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