Путин встретился с настоятелем православного храма в столице Бразилии

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретился в четверг с иереем Франциском де Ассиз да Крус Фетойсой - настоятелем храма в честь иконы Божьей матери "Одигитрия" в Бразилиа.

На встрече Путин поинтересовался у священнослужителя, как он из католичества перешел к православию. Иерей рассказал, что причина - его супруга, вместе с которой он и пришел к православной вере.

"Я почувствовал, что это мое призвание. Я почувствовал, что православие - это как раз то, что ведет меня. В течение 15 лет я служил в греческой церкви и последние шесть лет я являюсь священником Русской православной церкви Московского патриархата", - рассказал он президенту России.