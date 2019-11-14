Год Германии в России пройдет в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр объявил следующий год Годом Германии в России. Об этом он сообщил в четверг на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

"2020 год станет Годом Германии в России. Он начнется летом, и мы представим большую программу мероприятий по всей стране", - сказал он на церемонии передачи символа фестиваля "Русские сезоны" от Германии Франции.

По его словам, мероприятия в рамках Года Германии покажут все разнообразие культурной и общественной жизни страны.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.