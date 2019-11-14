Госавтоинспекция не планирует в ближайшие два года пересматривать ПДД

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция не планирует в течение двух лет вносить кардинальные изменения в свод существующих правил дорожного движения (ПДД). Как сообщил ТАСС начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин, никакие поручения на эту тему не поступали.

"Никто никаких поручений не давал. ПДД вполне сейчас актуальны. Может что-то и надо менять, но в радикальных изменениях нет необходимости. Сейчас это вполне жизнеспособный документ, на данный момент ГИБДД [новый проект ПДД] не рассматривает", - сказал он.

Ранее руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский сообщил, что эксперты заявили о начале работы над сводом новых правил дорожного движения, который будет представлен к общественному обсуждению в течение двух лет. По словам эксперта, нынешний свод правил дорожного движения, утвержденный в 60-х годах прошлого столетия, когда автомобилей было значительно меньше, устарел и не является гарантом безопасности для всех участников движения.

По мнению Шумского, причина высокой смертности на дорогах - старые подходы в организации дорожного движения. В частности, в связи с этим эксперты предлагают обсудить возможность сужения полос проезжей части, уменьшение числа дорожных знаков и создание пешеходных переходов с островками безопасности.