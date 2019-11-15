Продажу билетов на суда через Амур между РФ и КНР прервали из-за сложных метеоусловий

ТАСС, 15 ноября. Продажу билетов на суда на воздушной подушке по Амуру между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ приостановили из-за сложной ледовой обстановки на реке и метеоусловий. Об этом в пятницу сообщается на сайте пассажирского порта Благовещенска.

"В связи со сложными гидро- и метеоусловиями c 15 ноября временно прекращена продажа билетов на международные рейсы Благовещенск - Хэйхэ - Благовещенск. В настоящее время ведутся работы по подготовке трасс для движения судов на воздушной подушке. По завершении данных работ и с началом движения судов продажа билетов будет возобновлена", - говорится в сообщении.

Благовещенск - единственный административный центр региона РФ, расположенный непосредственно на государственной границе. Напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. Расстояние между ними - чуть более 500 метров. В теплое время года между приграничными городами курсируют теплоходы, а в межсезонье - суда на воздушной подушке. Зимой, когда лед на Амуре замерзает, города связывает понтонный мост.

На прошлой неделе движение судов на воздушной подушке по Амуру уже ограничили из-за сложной ледовой обстановки на реке. Как пояснили тогда в Министерстве экономического развития Амурской области, из-за резкого похолодания на поверхности реки образовываются нагромождения обломков льда, которые препятствуют движению судов.