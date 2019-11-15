Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Продажу билетов на суда через Амур между РФ и КНР прервали из-за сложных метеоусловий

Сейчас готовятся трассы для движения судов на воздушной подушке

ТАСС, 15 ноября. Продажу билетов на суда на воздушной подушке по Амуру между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ приостановили из-за сложной ледовой обстановки на реке и метеоусловий. Об этом в пятницу сообщается на сайте пассажирского порта Благовещенска.

"В связи со сложными гидро- и метеоусловиями c 15 ноября временно прекращена продажа билетов на международные рейсы Благовещенск - Хэйхэ - Благовещенск. В настоящее время ведутся работы по подготовке трасс для движения судов на воздушной подушке. По завершении данных работ и с началом движения судов продажа билетов будет возобновлена", - говорится в сообщении.

Благовещенск - единственный административный центр региона РФ, расположенный непосредственно на государственной границе. Напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. Расстояние между ними - чуть более 500 метров. В теплое время года между приграничными городами курсируют теплоходы, а в межсезонье - суда на воздушной подушке. Зимой, когда лед на Амуре замерзает, города связывает понтонный мост.

На прошлой неделе движение судов на воздушной подушке по Амуру уже ограничили из-за сложной ледовой обстановки на реке. Как пояснили тогда в Министерстве экономического развития Амурской области, из-за резкого похолодания на поверхности реки образовываются нагромождения обломков льда, которые препятствуют движению судов.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Опрос: россияне посоветовали бы себе 10 лет назад больше учиться
По данным Superjob, у 30-летних респондентов второй по популярности совет звучит так - "Все правильно делаешь, продолжай"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС