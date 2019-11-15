Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре назвали ноябрь самым "депрессивным" месяцем в году

По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом месяце наблюдается низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, образующая облака

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Самым хмурым и "депрессивным" месяцем года является с точки зрения метеорологов ноябрь, так как в это время наблюдается низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, образующая облака. Об этом рассказал ТАСС в пятницу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На эту тему
Снежные завалы, ледяные дожди и солнечные ванны. Чего ждать от погоды в ближайшие выходные

Ранее метеоролог рассказал, что длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения у людей.

"Ноябрь - это депрессивный месяц с метеорологической точки зрения. Почему? Область низкого давления называется депрессией, а в этот период наблюдаются низкое давление, циклоны и облака, так как циклоническая деятельность способствует облакообразованию. Раз облакообразование, то солнца нет и постоянная хмурость", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что именно ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами, согласно наблюдениям. В качестве "профилактики" плохого настроения в это время метеоролог посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать театры, выставки и концерты.

Температурный фон в ближайшие дни будет равномерным, а климатические нормы по-прежнему будут превышены. Днем в пятницу прогнозируется 4-6 градусов тепла, в субботу - 3-5 градусов тепла, в воскресенье - 5-7 градусов тепла, в понедельник - 1-6 градусов тепла, во вторник - 0-5 градусов тепла. Вильфанд ранее назвал такую погоду "неинтересной" из-за легкой прогнозируемости для специалистов.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Реклама на ТАСС
День рождения Деда Мороза отметят 16 и 17 ноября в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве
Гостей усадьбы ждут увлекательные квесты, интерактивные игры, танцевальные флешмобы, выступления музыкальных коллективов, встречи с героями любимых сказок и многое другое
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС