Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся услуги по организации корпоратива

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Услуги ведущего, музыканта и фотографа на корпоративе в Москве по самым скромным подсчетам обойдутся заказчикам в 10 тыс. рублей, а оптимальный пакет услуг организаторов праздников составит порядка 21 тыс. рублей. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Авито Работа.

"Дороже всего устроить торжество в Москве и Самаре. Скромный праздник обойдется в этих городах в среднем около 10 000 рублей", - сообщили аналитики портала.

К примеру, минимальная стоимость одного выезда на корпоратив в Москве ведущего составит 3 229 рублей, музыканта - 4 103 рубля и фотографа - 2 744 рубля.

Оптимальный корпоративный пакет включает в себя работу ведущего, двух музыкантов, фотографа, двух аниматоров и повара. Он обойдется заказчику в Москве в 21 тыс. рублей.

В Самаре минимальный пакет услуг специалистов на корпоративе составит 9 943 рубля. При этом ведущий будет стоить 2 749 рублей, музыкант - 4 821 рубль и фотограф - 2 373 рубля. Дешевле всего организовать праздник в Перми и в Волгограде. Минимальный пакет в этих городах обойдется примерно в 4 300 рублей.

В пресс-службе Авито Работа пояснили, что соответствующее исследование было проведено в конце октября, ближе к Новому году спрос на таких специалистов растет, поэтому стоимость их услуг также может вырасти.