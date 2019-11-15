Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты подсчитали, во сколько обойдутся услуги по организации корпоратива

По данным Авито Работа, оптимальный пакет услуг организаторов праздников составит порядка 21 тыс. рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Услуги ведущего, музыканта и фотографа на корпоративе в Москве по самым скромным подсчетам обойдутся заказчикам в 10 тыс. рублей, а оптимальный пакет услуг организаторов праздников составит порядка 21 тыс. рублей. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Авито Работа.

"Дороже всего устроить торжество в Москве и Самаре. Скромный праздник обойдется в этих городах в среднем около 10 000 рублей", - сообщили аналитики портала.

К примеру, минимальная стоимость одного выезда на корпоратив в Москве ведущего составит 3 229 рублей,  музыканта - 4 103 рубля и фотографа - 2 744 рубля.

Оптимальный корпоративный пакет включает в себя работу ведущего, двух музыкантов, фотографа, двух аниматоров и повара. Он обойдется заказчику в Москве в 21 тыс. рублей.

В Самаре минимальный пакет услуг специалистов на корпоративе составит 9 943 рубля. При этом ведущий будет стоить 2 749 рублей, музыкант - 4 821 рубль и фотограф - 2 373 рубля. Дешевле всего организовать праздник в Перми и в Волгограде. Минимальный пакет в этих городах обойдется примерно в 4 300 рублей.

В пресс-службе Авито Работа пояснили, что соответствующее исследование было проведено в конце октября, ближе к Новому году спрос на таких специалистов растет, поэтому стоимость их услуг также может вырасти.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперт дал рекомендации, как компенсировать недостаток солнечного света
Врач-сомнолог Александр Калинкин рекомендует максимально дольше находится на солнце, а в помещении использовать специальные лампы освещения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС