В ГД заявили, что Россия предложила провести в Сирии мероприятие Ассамблеи православия

АФИНЫ, 15 ноября. /ТАСС/. Российская сторона предложила провести в Сирии в начале следующего года одно из мероприятий Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), участники международного секретариата организации поддержали эту идею. Об этом сообщил российским журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он возглавляет российскую парламентскую делегацию на проходящем 14-15 ноября в Афинах заседании международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП.

По словам Гаврилова, на заседании секретариата МАП не только российской делегацией, но и "многими депутатами, в том числе с Ближнего Востока, арабских стран - Палестины, Иордании - высказывалась мысль о важности участия России в мирном урегулировании в Сирии, поскольку это фактор спасения цивилизации, основанной в том числе и на христианских ценностях, спасения христиан, которых больше миллиона покинуло Сирию". "Отмечалась важность продолжения поддержки усилий России по возвращению беженцев, сирийцев, христиан в Сирию при создании необходимых условий их безопасности и инфраструктуры, воссоздании гражданского общества", - сказал президент МАП.

"Более того, мы отметили важность диалога президента [Владимира] Путина с главами [христианских] церквей в Будапеште и соответствующего выступления министра иностранных дел [Сергея] Лаврова по данному вопросу. Мы предложили - и нас поддержали все участники секретариата - провести одно из мероприятий на территории Сирии, чтобы встретиться с представителями церквей, общественности, власти, оценить состояние христианских общин, объем разрушений и то, что уже сейчас сделано, особенно по восстановлению монастыря Святой Феклы в Маалюле с помощью российской стороны", - сказал Гаврилов.

Он отметил, что представители МАП готовы работать вместе с сирийской стороной, сирийским правительством и парламентом, Антиохийским патриархатом в Сирии и "провести мероприятие в формате МАП, думаю, уже в начале следующего года".

Встреча в Будапеште

30 октября в Будапеште президент РФ Владимир Путин принял участие во встрече с главами христианских церквей Ближнего Востока, которая была организована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин, в частности, заявил на встрече, что Россия обеспокоена массовым исходом с Ближнего Востока христиан и их тяжелым положением в этом регионе. На ней присутствовали патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн Х, патриарх Сиро-Яковитской православной церкви Мар Игнатий Ефрем II, патриарх Мелькитской греко-католической церкви Иосиф I и патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Иосиф III.

МАП была создана в 1993 году по инициативе парламента Греции. Важная роль в ассамблее принадлежит России. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. На сегодняшний день ассамблея православия объединяет 27 государств, ее задачами являются координация законотворческой деятельности и содействие принятию национальными парламентами законов, способствующих распространению православных идей в обществе.