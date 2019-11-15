Участники отрядов самообороны в Дагестане в 1999 г. смогут получать ветеранские льготы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила признания лица инвалидом. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

"Установлена причина получения инвалидности - инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в связи с участием в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан. Это позволит участникам таких отрядов самообороны получать льготы, предусмотренные федеральным законом "О ветеранах", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по жилищно-коммунальным услугам, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. Уточняется, что постановление позволит реализовать данную законодательную норму.

Вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба 7 августа 1999 года вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.