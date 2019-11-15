Власти Венеции предупредили о новом подъеме уровня воды

ТАСС, 15 ноября. Новый пик подъема воды - до 150 см над уровнем моря при критической отметке в 130 см - ожидается в Венеции в пятницу. Об этом власти города сообщили в пятницу в Twitter.

Что такое "высокая вода" и может ли Венеция превратиться в город-призрак

"Ожидается, что к 11:20 (13:20 мск) уровень подъема воды достигнет 150 см", - указывается в записи. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро призвал жителей и гостей города без необходимости не выходить на улицу.

Накануне, 14 ноября, уровень воды в черте города поднимался до отметки в 125 см.

15 ноября Департамент гражданской защиты Италии объявил последний - красный - уровень погодной опасности в области Венето. Из-за надвигающейся новой волны непогоды почти в 30 городах закрыты школы. Синоптики также предупредили о снегопадах в Пьемонте, Ломбардии, Венето и Трентино-Альто-Адидже - ожидается, что там местами выпадет до 70 см снега. На большую часть территории страны в пятницу обрушатся ливни и грозы.

В городе на лагуне сложилась критическая ситуация в связи с рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды", который 13 ноября достиг почти 190 см. Это привело к подтоплению 80% города, включая центральную площадь Святого Марка, где уровень воды превысил один метр. Вода проникала в крипту базилики Святого Марка IX века.

По оценкам властей города, ущерб от стихии может достигать €1 млрд. Правительство Италии объявило режим чрезвычайного положения и выделило 20 млн евро на первоначальную ликвидацию последствий бедствия.