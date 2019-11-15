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Капремонт 14 многоквартирных домов завершится в Дальнегорске до конца года

Рабочие обновляют фасады домов и меняют крыши, сообщили в пресс-службе краевой администрации

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта Приморского края завершит ремонт 14 многоквартирных домов в городе Дальнегорск до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Пока ремонт завершен в четырех домах, всего до конца года в городе отремонтируют 14 жилых зданий. Рабочие обновляют фасады домов, меняют крыши", - говорится в сообщении.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, слова которой приводятся в сообщении, возможность сразу ремонтировать такое количество домов в крае появилась благодаря оптимизации работы фонда капремонта.

"Перед фондом стояла задача не только выполнить ремонтную программу этого года, но и наверстать упущения прошлых лет, актуализировать план ремонта, уделив первоочередное внимание самым нуждающимся домам", - уточнила Пархоменко, добавив, что всего в этом году в Приморье будут отремонтированы 650 домов.

В пресс-службе администрации края напомнили, что капитальный ремонт жилых домов в Приморье проводится в рамках региональной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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