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Арестованный в Китае японский профессор вернулся на родину

В Токио сообщили, что никаких проблем со здоровьем у профессора не наблюдается

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. Профессор Университета Хоккайдо, который ранее был арестован в Китае, освобожден и уже вернулся в Японию. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Он уже вернулся в страну, никаких проблем со здоровьем у него не наблюдается", - отметил Суга.

Ранее японские власти сообщали, что 40-летний гражданин страны в сентябре был арестован Пекине. Официальной причиной ареста называлось нарушение внутреннего законодательства Китая, однако японские СМИ отмечали, что профессор мог быть арестован за шпионаж.

В 2015 и 2017 году в Китае были арестованы в общей сложности 11 граждан Японии по обвинению в шпионаже. Четверо из них к настоящему времени осуждены. В мае прошлого года в городе Чунцин на юго-западе Китая были также задержаны около 20 японцев за незаконную миссионерскую деятельность.

Теги
ЯпонияКитай
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