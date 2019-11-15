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Superjob назвал наиболее востребованные в 2020 году инженерные вакансии

Речь идет об инженерах-конструкторах, инженерах-технологах, главных инженерах и инженерах по робототехническим установкам
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, главные инженеры, а также инженеры по робототехническим установкам будут наиболее востребованы на рынке труда в 2020 году среди инженерных вакансий. Об этом говорится в материале портала по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Возросшие требования к реализации конструкторских проектов способствуют увеличению спроса на инженеров-конструкторов. Конкурс здесь составляет 16 соискателей на вакансию. Средняя зарплата в Москве 65000-75000 рублей, зарплатный максимум - 150000 рублей. На высокий доход в 2020 году могут претендовать высококвалифицированные инженеры-конструкторы с наличием собственных конструкторских разработок, опытом разработки и внедрения новых изделий, опытом работы на крупных предприятиях", - пояснили в компании.

В связи с высокими темпами развития производственных предприятий в 2020 году ожидается повышение спроса на инженеров-технологов. "Конкурс на вакантную должность в этом сегменте рынка труда довольно высок (около 20 человек на место). Средняя зарплата по Москве - 60000-70000 рублей, зарплатный максимум - 120000 рублей. На высокую зарплату в 2020 году смогут претендовать высококвалифицированные инженеры-технологи в сферах тяжелого и среднего машиностроения, а также в пищевом, химическом и фармацевтическом производстве", - отметили в Superjob.

Также продолжится спрос на главных инженеров, услуги которых наиболее востребованы среди производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов. "Сегодня соотношение числа вакансий и резюме в данном сегменте составляет 1 к 80. Наиболее высокий уровень дохода у главных инженеров в тяжелом машиностроении. Специалисты со значительным уровнем в этой сфере смогут получать в 2020 году до 400000 рублей. Средний заработок главного инженера по Москве - 124000-140000 рублей", - говорится в материале портала по трудоустройству.

Аналитики Superjob также полагают, что с развитием технологий и робототехники в 2020 году возможен рост вакансий инженера-робототехника. Рыночный зарплатный коридор такого специалиста - 80000-100000 рублей, а зарплатный максимум - 220000 рублей.

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