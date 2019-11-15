В Италии городской совет затопило сразу после отклонения поправок по климату

Региональный совет Венето на севере Италии (административный центр в Венеции) затопило сразу после того, как он отверг принятие мер по борьбе с изменением климата. Как сообщил член совета, зампредседателя комитета по окружающей среде Андреа Занони у себя в Facebook, это произошло после обсуждения бюджета на 2020 год.

"По иронии судьбы, палата была затоплена через две минуты после того, как "Лига Венета", "Братья Италии", и партия "Вперед, Италия" отклонили наши поправки для решения проблемы изменения климата," - написал в соцсети Занони.