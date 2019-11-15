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В Италии городской совет затопило сразу после отклонения поправок по климату

Как сообщил член регионального совета, наводнение произошло через две минуты после отказа законодательного органа принять меры по сохранению экологии

Региональный совет Венето на севере Италии (административный центр в Венеции) затопило сразу после того, как он отверг принятие мер по борьбе с изменением климата. Как сообщил член совета, зампредседателя комитета по окружающей среде Андреа Занони у себя в Facebook, это произошло после обсуждения бюджета на 2020 год.

"По иронии судьбы, палата была затоплена через две минуты после того, как "Лига Венета", "Братья Италии", и партия "Вперед, Италия" отклонили наши поправки для решения проблемы изменения климата," - написал в соцсети Занони.

Среди предложенных мер были инвестиции в возобновляемые источники энергии, замена дизельных автобусов, утилизация загрязняющих печей и снижение использования пластика.

Как сообщается на сайте совета, из-за наводнения его следующие заседания перенесли в соседний город.

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Италия
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