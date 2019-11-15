В "Яндексе" рассказали о самом популярном запросе родителей младенцев в поисковике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Чаще всего родители младенцев спрашивают поисковые системы про падение детей с дивана. Об этом сообщила в пятницу директор по развитию медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук на посвященной анимации сессии в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, передает корреспондент ТАСС.

"Каждый месяц мы получаем миллионы запросов родителей о детях и детей о мире", - отметила представитель компании. По словам Филипук, "Яндекс" провел специальное исследование самых популярных запросов родителей о детях. "Нам кажется, что наше чудо уникально, но все запросы похожи в нашей большой стране, - пояснила Филипук. - Например, практически во всех семьях полугодовалые дети падают с диванов, по этому поводу возникает вопрос".

"Когда дети подрастают, до трех лет возникают вопросы о здоровье и еде, - продолжила представитель компании. - После трех лет этот вопрос перестает быть таким важным, родители спрашивают о послушании. Ближе к 12 годам спрашивают, как отучить детей от компьютеров". А после 14 лет, отметила эксперт "Яндекс", родители перестают называть своих детей детьми. "Это слово в запросах практически пропадает, - сказала она. - Интересы школьников и родителей начинают сближаться, они начинают интересоваться очень похожими вещами".

Представитель компании добавила, что, "получая на вход большое количество информации о том, что волнует родителей", "Яндекс" "пытается найти механизмы, которые будут связывать родителя и ребенка без того, чтобы они напрямую задавали друг другу вопросы, иногда это сложно".

Общение с "Алисой"

"Дети быстрее нас схватывают технологии и понимают их, - пояснила эксперт. - К примеру, с помощником "Яндекса" "Алисой" дети общаются миллионами вопросов. О развлечениях, об устройстве мира, "а что ты думаешь о том-то", "поиграй со мной", "поставь мне песенку".

"Надеюсь, мы в ближайшем времени сможем внедрить такую систему, - добавила представитель компании. - Было бы здорово, если бы мы могли помочь родителю угадать желания своего ребенка чуть раньше, чем желание озвучено. Например, мы знаем, что ребенок посмотрел много серий "Оранжевой коровы", 10 раз спросил, сколько лет волку из "Ну, погоди", было бы идеально подарить ребенку модные кроссовки с героями "Ну, погоди"

"Думаю, в ближайшем будущем мы будем таким образом работать с контентом", - отметила Ольга Филипук.

О форуме

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.