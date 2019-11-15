Ремонт котельных и теплотрасс в ЕАО, где ввели режим ЧС, завершат в декабре

ТАСС, 15 ноября. Ремонтные работы по модернизации изношенных котельных и теплотрасс в поселениях Еврейской АО, где действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, завершат к концу декабря. Об этом ТАСС сообщил начальник управления ЖКХ и энергетики правительства ЕАО Андрей Пивенко.

Режим ЧС в ЕАО ввели в октябре из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают 10% населения региона (более 16 тыс. человек), не хватало топлива, несколько котельных были не готовы к зиме. Из федерального бюджета выделили дополнительное финансирование на закупку угля и ремонт котельных в области. Регион получил 98 млн рублей на проведение ремонтных работ.

"Сейчас в регионе развернута активная работа по модернизации наиболее изношенных объектов ЖКХ в 16 населенных пунктах по всей области. Завершены эти мероприятия будут до 25 декабря, все работы законтрактованы, часть контрактов уже выполнена", - сказал Пивенко.

В Биробиджане и в поселениях, в частности, ремонтируют котельные, заменяют оборудование, реконструируют теплотрассы, сети тепло- и водоснабжения. Модернизация ведется параллельно работе самих котельных. "Выполнить все ремонты необходимо для повышения надежности теплоснабжения, а также для создания резервных мощностей на котельных, которые будут задействованы, когда ударят сильные морозы", - сказал Пивенко.

Ранее в областном правительстве агентству сообщали, что на котельных созданы запасы топлива: от недельного и на большей части - до месячного. Сейчас прорабатывается долговременная схема поставки жидкого и твердого топлива. Глава региона Александр Левинталь сообщал, что запасы мазута, которые в настоящее время имеются на котельных, рассчитаны на 3-4 дня. Он попросил федеральный центр помочь в решении этого вопроса. Из-за отсутствия мазута ранее останавливалась работа котельной в городе Облучье.