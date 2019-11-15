В Ульяновской области будет создано агентство здорового социального питания

УЛЬЯНОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу на I Всероссийской конференции на тему совершенствования системы питания в образовательных организациях, которая проходит в Ульяновске 14-15 ноября, подписал распоряжение о создании в регионе Агентства здорового социального питания.

"Мы приняли решение сформировать специальное агентство здорового социального питания. <...> Управлять агентством будут опытные менеджеры под контролем наблюдательного совета под моим руководством. <... > На агентство будут возложены задачи по популяризации здорового питания, то есть те, которые поставил перед нами президент в национальных проектах", - сказал Морозов.

По словам губернатора, главной задачей организации станет усиление контроля за безопасностью питания, в том числе социального, а также повышение его качества. Морозов также призвал подключиться к разработке концепции агентства агропром и контрольно-надзорные органы.

В 2014 году в Ульяновской области был принят региональный закон о социальном питании, закрепивший требования к организации школьного питания и регламентировавший оказание услуг в данной отрасли. При организации питания в ульяновских школах в обязательном порядке заключаются договоры между родителями и операторами питания. Благодаря этому у родителей есть возможность осуществлять общественный контроль над работой операторов питания в ежедневном режиме.

Работе по этому направлению уделяется серьезное внимание на федеральном уровне. В Госдуме прошло первое чтение законопроекта о горячем питании в школах для учащихся младших классов, который устанавливает особенности организации здорового и безопасного питания детей.

В I Всероссийской конференции "Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция" принимают участие порядка 250 специалистов Министерства образования и науки РФ, представители органов исполнительной власти регионов. Участники конференции рассмотрели опыт организации школьного питания в Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртии, Казани, Московской, Белгородской и Ульяновской областях. Конференция также стала площадкой для общественного обсуждения поправок в федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в части совершенствования правового регулирования обеспечения качества пищевой продукции.