Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье полицейские наградили учительницу, спасшую детей от мужчины с ножом

Марии Аксакаловой вручили благодарственное письмо, цветы и памятный подарок

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские вручили благодарность учительнице школы № 3 города Нефтекумска Марии Аксакаловой, которая на игровой площадке спасла детей от мужчины с ножом, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать: нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла убежать. В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

"В отделе МВД России по Нефтекумскому городскому округу состоялось чествование учителя начальных классов городской школы № 3 Марии Аксакаловой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на торжественном мероприятии врио начальника отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу Владимир Сусоев от лица сотрудников полиции выразил Аксакаловой слова признательности за оказанную помощь и содействие органам внутренних дел, вручил благодарственное письмо, цветы и памятный подарок.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Члены ОНК обратятся в прокуратуру после самоубийства заключенного в московском СИЗО-3
Представитель столичного УФСИН Сергей Цыганков сообщил, что совершивший самоубийство заключенный имел склонность к употреблению наркотиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС