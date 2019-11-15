На Ставрополье полицейские наградили учительницу, спасшую детей от мужчины с ножом

ПЯТИГОРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Полицейские вручили благодарность учительнице школы № 3 города Нефтекумска Марии Аксакаловой, которая на игровой площадке спасла детей от мужчины с ножом, сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Днем 9 ноября вооруженный ножом мужчина, демонстрируя неадекватное поведение и выкрикивая нецензурную брань, стал приближаться к мальчикам, игравшим на детской площадке в городе Нефтекумске. Это увидела учительница начальных классов, возвращавшаяся из школы. Женщина преградила путь мужчине, а детям сказала бежать: нападавший попытался ударить ее ножом, но учительница смогла убежать. В настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.

"В отделе МВД России по Нефтекумскому городскому округу состоялось чествование учителя начальных классов городской школы № 3 Марии Аксакаловой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на торжественном мероприятии врио начальника отдела МВД России по Нефтекумскому городскому округу Владимир Сусоев от лица сотрудников полиции выразил Аксакаловой слова признательности за оказанную помощь и содействие органам внутренних дел, вручил благодарственное письмо, цветы и памятный подарок.