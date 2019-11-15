Московское метро закупит спецодежду у экипировщика Олимпийской команды России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский метрополитен заключил два контракта на 433 млн рублей на поставку спецодежды с компанией ООО "Заспорт" (бренд ZASPORT), которая является официальным экипировщиком Олимпийской команды России. Об этом следует из документов на портале госзакупок.

Один из контрактов на сумму около 225 млн рублей был размещен 30 октября, второй - на 208 млн - 8 ноября. В качестве объектов закупки указываются различные виды спецодежды - несколько тысяч курток и брюк, полукомбинезоны, головные уборы, перчатки, отражающие жилеты, сапоги и прочее.

Ранее главный дизайнер и основатель бренда Анастасия Задорина сообщила ТАСС, что компания ZASPORT находится в процессе разработки экипировки для российских олимпийцев перед Играми 2020 года в Токио. Олимпийский комитет России (ОКР) сообщил о получении официального приглашения от Международного олимпийского комитета на Игры в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Компания и ОКР подписали контракт в марте 2017 года.