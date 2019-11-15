ТАСС, 15 ноября. Крым посетила рекордная по численности за пять лет делегация иностранных журналистов, рассказал на пресс-конференции по итогам ее визита заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии 12-14 ноября находилась в Крыму с ознакомительной поездкой. В ее составе представители СМИ из Италии, Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии и других стран. Они встретились с властями республики и города Севастополя, познакомились с историей и культурой полуострова, укладом жизни на полуострове крымских татар и караимов. Представители СМИ посетили кладбище, где похоронены французские и итальянские солдаты, погибшие в Крымской войне 1853-1856 годы.

"За 5 лет, которые прошли с момента референдума, такого количества одновременно приехавших в Крым журналистов, да еще с трех континентов, не было. И наша цель была - создать максимально удобные условия для их работы, чтобы они действительно могли сделать самостоятельные выводы и потом, приехав в свои страны, рассказать о том, что происходит", - сказал Климов.

Члены делегации отметили, что не видели на полуострове военизированных соединений, о которых пишут в западных СМИ. "Танков не видела, даже как-то не искала. Но есть много в западных СМИ информации, что [в Крыму] чуть ли не под оружием все стоят. Нет, конечно, ничего такого нет. Люди живут нормально, гуляют по улицам. Очень красивые туристические места", - сказала корреспондент сербской газеты, представившаяся как Лена.

В Севастополе, где дислоцируется Черноморский флот, отметила журналист, ожидала увидеть военизированные соединения. "Даже в Севастополе не было, я не увидела военных", - добавила она.

В среду на встрече с иностранными журналистами глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подарит ящик крымского шампанского представителю любого издания, который найдет хоть один танк на улицах.

Об иностранных делегациях

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.