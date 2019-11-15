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В Госдуме заявили, что проблему насилия в семье нужно решать не только законами

Глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что это требует действий со стороны компетентных органов, включая социальные службы, телефоны доверия, психологическую поддержку и полицию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проблема насилия в семье требует комплексного решения, включая "работу на местах", одних только поправок в Уголовный или Семейный кодексы недостаточно. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на парламентских слушаниях на тему "Развитие семейного права. К 30-летию Конвенции о правах ребенка".

"У нас сейчас существует в Государственной думе рабочая группа по поводу насилия в семье, эта работа ведется. Единственное, что нужно сказать, что, наверное, этот вопрос не должен замыкаться только на Уголовном кодексе или только на Семейном кодексе", - сказал Крашенинников.

"Это комплексная проблема, которую нужно решать даже в большинстве случаев не только законами", - продолжил парламентарий. По его словам, "борьба с насилием в семьях требует действий со стороны компетентных органов, включая социальные службы, телефоны доверия, психологическую поддержку и полицию, а также принятия необходимых нормативных актов не только уголовно-правового характера".

"Сейчас наши коллеги берутся эту проблему решить, будем вместе смотреть и также участвовать в подготовке этого чрезвычайно важного законопроекта (о профилактике насилия в семье - прим. ТАСС)", - добавил депутат.

Крашенинников также заметил, что Семейный кодекс РФ "показал себя стабильным актом", который позволяет регулировать не только существовавшие на момент его принятия в 1995 году отношения, но и разрешать возникавшие в последующие годы ситуации.

В феврале 2017 года был принят закон о декриминализации побоев в семье, который перевел побои в отношении близких родственников из разряда преступлений в административные правонарушения в случаях, когда действия совершены впервые. В настоящее время к внесению в Госдуму готовится законопроект о профилактике насилия в семье. С целью подготовки соответствующего законопроекта по поручению председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко в Совете Федерации была создана специальная рабочая группа.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияКрашенинников, Павел Владимирович
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