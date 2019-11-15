Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство увеличило должностные оклады сотрудников ФСИН

Постановление кабмина распространяется на "правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года", говорится в документе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство увеличило должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Это следует из постановления правительства "Об окладах месячного денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы", опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, оклад директора ФСИН увеличен с 42 тыс. рублей до 45559 рублей. Также возросли должностные оклады заместителей главы службы: первого заместителя - с 37 тыс. рублей до 40135 рублей, остальных заместителей - с 36 тыс. рублей до 39050 рублей.

Новые размеры окладов установлены также для иных категорий сотрудников ФСИН, их территориальных органов, СИЗО, колоний и учреждений.

Как говорится в документе, "постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Более 1600 москвичей в 2019 году понесли наказание в виде лечения от наркомании
24 лицам, уклонившимся от курса лечения, наказание было заменено на лишение свободы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС