Правительство увеличило должностные оклады сотрудников ФСИН

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство увеличило должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Это следует из постановления правительства "Об окладах месячного денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы", опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, оклад директора ФСИН увеличен с 42 тыс. рублей до 45559 рублей. Также возросли должностные оклады заместителей главы службы: первого заместителя - с 37 тыс. рублей до 40135 рублей, остальных заместителей - с 36 тыс. рублей до 39050 рублей.

Новые размеры окладов установлены также для иных категорий сотрудников ФСИН, их территориальных органов, СИЗО, колоний и учреждений.

Как говорится в документе, "постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года".