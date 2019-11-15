Матовников: в регионах Северного Кавказа трудоустроена четверть людей с инвалидностью

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Четверть инвалидов трудоспособного возраста в регионах Северного Кавказа имеют работу. Показатель является недостаточным, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"В Северо-Кавказском федеральном округе проживают около 500 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, из них имеют работу всего лишь 25%. <...> То есть большая часть инвалидов являются безработными и живут только на социальные пособия", - сказал он на межрегиональной научно-практической конференции в Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе.

По словам полпреда, в прошлом учебном году работу через службы занятости искали 330 выпускников-инвалидов, смогли трудоустроиться 165 человек. Матовников отметил, что задача властей - сформировать у молодых людей с ограниченными возможностями здоровья понимание ценности профессионального образования для самореализации.

"Они должны быть уверены, что, получив соответствующее образование, будут востребованы на рынке труда. Решить эту задачу можно только общими усилиями путем создания рабочих мест для этой категории граждан, формирования безбарьерной городской среды, адаптации на рабочем месте с помощью наставников", - отметил полномочный представитель.