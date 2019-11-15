В Белграде назвали улицу в честь Героя СССР Николая Кравцова

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Улица, названная в честь Героя СССР Николая Кравцова, погибшего при освобождении сербской столицы, появилась в Белграде. Об этом, выступая в пятницу на торжественной церемонии, объявил президент Сербии Александар Вучич.

"Мы очень задолжали 24-летнему герою Кравцову, который погиб, освобождая Белград", - заявил сербский лидер. В свою очередь, бульвар, перпендикулярно примыкающий к улице Кравцова, был назван в честь 28-го президента США Вудро Вильсона.

Также Вучич объявил об открытии Белградского парка, который, по его словам, "станет одним из самых больших, современных и красивых парков Европы". Площадь парка превысит 12 га, в настоящее время открыто 8 га. Улицы и парк находятся в районе "Белград на воде", который является одним из самых дорогих и амбициозных проектов сербского лидера.

Ранее, принимая премьера РФ Дмитрия Медведева на праздновании 75-летия освобождения Белграда, Вучич пообещал увековечить имя Кравцова.

Николай Кравцов получил тяжелое ранение в боях за Белград, подняв солдат в атаку во время освобождения центрального почтамта. Он получил тяжелое ранение и умер в госпитале 18 октября 1944 года за два дня до освобождения сербской столицы.