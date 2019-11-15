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Дмитрий Муратов избран главным редактором "Новой газеты"

За кандидатуру одного из основателей издания проголосовали 51,7% сотрудников редакции
Дмитрий Муратов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Дмитрий Муратов
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции. Об этом в пятницу сообщается на сайте издания.

"Новым главным редактором "Новой газеты" избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали большинство (51,7%) сотрудников редакции", - говорится в сообщении.

Должность главного редактора является выборной в "Новой газете" с 2009 года. Им может стать любой штатный сотрудник редакции. Отмечается, что главного редактора выбирают на двухлетний срок.

В этом году на должность главреда "Новой газеты" также претендовали предыдущий главный редактор Сергей Кожеуров и специальный корреспондент Илья Азар.

Муратову 58 лет. Он уже занимал пост главного редактора издания с 1995 по 2017 годы.

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