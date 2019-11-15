Профсоюзы предложили сделать День оружейника выходным днем в Удмуртии

ИЖЕВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Федерации профсоюзов Удмуртии Сергей Шерстобит предложил властям учредить на региональном уровне праздник День оружейника и сделать его выходным днем для жителей республики.

День оружейника отмечается 19 сентября в соответствии с указом президента РФ от 3 декабря 2011 года. Дата празднования приурочена ко дню памяти архангела Михаила, который с XIX века почитается как покровитель оружейников в Ижевске - одной из оружейных столиц России. В городе в это время проходит Всероссийский форум оружейников России, который является ключевым деловым мероприятием в сфере повышения конкурентоспособности и диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Удмуртия была, есть и будет одним из крупнейших оружейных центров страны. Подтверждением этого служит и окончательная прописка Форума оружейников, который ежегодно проходит в Ижевске. Обращаемся к руководству республики с предложением обсудить в правительстве и государственном совете возможность учреждения регионального праздника Дня оружейника и объявить в Удмуртии 19 сентября нерабочим праздничным днем", - обратился Шерстобит к председателю правительства Удмуртии Ярославу Семенову в пятницу на встрече представителей кабинета министров с членами профсоюзных организаций.

Шерстобит отметил, что в Башкирии - три, в Татарстане - четыре региональных праздника являются выходными днями. По его мнению, посещение мероприятий в рамках праздника поспособствует патриотическому воспитанию молодежи, ведь в республике трудились такие оружейники как Михаил Калашников, Евгений Драгунов и Геннадий Никонов.

"Край оружейников - это не просто красивые слова, всемирную славу нашей республике принесли великие конструкторы стрелкового оружия", - добавил Шерстобит.