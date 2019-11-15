Мэры зимних городов обсудят проблему старения населения на конференции в 2020 году

НОРИЛЬСК, 15 ноября. /ТАСС/. Проблему старения населения обсудят на конференции Ассоциации мэров зимних городов мира (WWCAM), которая пройдет в 2020 году в финском городе Рованиеми. Тема конференции утверждена в пятницу на рабочей встрече представителей WWCAM в Норильске.

"Старение населения в зимних городах и жизнь стареющего населения в зимних городах. Причина, почему мы выбрали эту тему, понятна. Сегодня нет ни одной страны, которая не столкнулась бы с этой проблемой", - сказал представитель администрации Рованиеми Юха Туиски.

Туиски также сообщил, что на конференцию в качестве наблюдателей приглашены представители шведских, норвежских, исландских городов, не входящих в ассоциацию, а также Архангельска и Мурманска. "Разговор (с представителями Архангельска и Мурманска - прим. ТАСС) шел, разговор продолжается, предложение воспринимается в позитивном ключе. Но пока официального ответа не получено", - сказал ТАСС Туиски.

Обмен опытом

Впервые за почти 40 лет рабочая встреча ассоциации проходит за пределами Японии. Мероприятие принял арктический Норильск, встретивший участников морозами в 30 градусов ниже нуля. Туиски признался, что норильские морозы вызвали у него чувство ностальгии - суровые зимы были раньше и в Рованиеми, но ушли из-за глобального потепления.

"Наш город - самый молодой участник ассоциации. Несмотря на довольно юный возраст, мы накопили немалый опыт организации жизни в непростых и экстремальных климатических условиях", - сказал глава Норильска Ринат Ахметчин, поделившись с гостями рассказом о девятимесячной зиме с морозами и шквалистыми ветрами, о полярной ночи, когда люди полтора месяца не видят солнца.

Заместитель мэра города Саппоро (Япония) и глава секретариата Ассоциации Масаки Накагава отметил, что встречи представителей северных городов позволяют укреплять культурные связи, обмениваться опытом в привлечении туристов.

Идеи развития

Вице-мэр Магадана Юрий Казетов рассказал ТАСС, что участие города в WWCAM дает возможность муниципалитету познакомиться с опытом других городов. "Есть общие точки, которые, наверное, надо разбирать на международном уровне <...>. Пытаюсь найти точки взаимодействия, точки сотрудничества, пусть на уровне студентов, на уровне каких-то научных разработок или идей - это очень полезный обмен", - подчеркнул Казетов.

"Мы хотим дать второй толчок развитию Норильска, мы занимаемся реновацией жилья, но кроме жилья, есть и другие направления, которые мы должны применять в городе, а для этого мы должны знать, что и как применять. <...> Мы ездили в Канаду, где из такого же города, где большой металлургический комбинат и были экологические проблемы, смогли сделать нормальный зеленый город. <...> На основании таких опытов, как российских, так и зарубежных, мы хотим развивать Норильск", - сказал Ахметчин журналистам.

По словам мэра, около пяти лет назад общественность обсуждала идею сделать Норильск вахтовым поселком. Но власти города и руководство градообразующего предприятия "Норникель" приняли решение "отойти от такого направления". В городе за это время была проведена модернизация аэропорта, был проведена волоконно-оптическая линия связи, позволившая решить проблемы с интернетом, идет строительство крупного физкультурно-оздоровительного комплекса. Эти инвестиции свидетельствует, что Норильск не пойдет по пути вахтового поселка, считает мэр.

Ассоциация мэров зимних городов существует с 1981 года и призвана решать вопросы, связанные с деятельностью зимних городов. Участники организации представляют города Японии, Китая, США, Канады, Республики Корея, Финляндии, Эстонии, Монголии. От российской стороны в нее входят Норильск, Магадан и Новосибирск.