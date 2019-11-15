Аэропорт Нарьян-Мара закрыли из-за ледяного дождя

ТАСС, 15 ноября. Аэропорт Нарьян-Мара в пятницу закрыли из-за ледяного дождя. Как сообщил ТАСС генеральный директор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук, обледенела взлетно-посадочная полоса.

"С 10:00 мск поливает ледяной дождь, еще и при минус 6 градусах. Полоса обледенела примерно как вчера в Архангельске. Пробуем поднять коэффициент сцепления, применяем химреагенты", - сказал Остапчук.

По словам собеседника агентства, успели приземлиться рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Из аэропорта пока не могут вылететь четыре рейса. "Застряли два чартера: в Москву и Варандей, и два регулярных: в Челябинск и Москву", - добавил он. Отменены также все рейсы внутри Ненецкого автономного округа.

По данным Севгидромета, в субботу в НАО ожидается снег местами с дождем, метель и гололед. Температура в Нарьян-Маре от минус 4 до плюс 1 градуса.