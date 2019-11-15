Минюст включил "Север. Реалии" в реестр СМИ-иноагентов

"15 ноября Минюстом России информационный ресурс "Север.Реалии" включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента", - сообщили в Минюсте.

В министерстве отметили, что решение принято на основании поступивших из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России материалов.

Глава комиссии Госдумы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что медиаресурс "Север. Реалии" - это проект "Радио Свободы" - ресурса, финансируемого из бюджета Конгресса США. По его словам, проект за два месяца нарушил огромное количество российских законов. "Мы удовлетворены тем, что по материалам, представленным комиссией Госдумы, Министерством юстиции принято решение присвоить изданию "Север.Реалии" статус СМИ-иноагента", - сказал парламентарий в пятницу журналистам. "Обратить внимание на публикации этого медиаресурса нас попросили избиратели, мы были неприятно удивлены тем, сколько нарушений законодательства допустили авторы материалов "Север.Реалии" всего за два месяца работы", - отметил он.

"При этом они активно поучаствовали в политической деятельности и успели нарушить наш закон о выборах, неоднократно проводя предвыборную агитацию, в том числе в день тишины и в единый день голосования, - обратил внимание глава думской комиссии. - И особое возмущение обратившихся к нам граждан вызвали попытки "Север.Реалии" привлечь внимание к идеям легализации наркотиков".

Пискарев пояснил, что с включением "Север.Реалии" в реестр Минюста российские читатели этого издания "будут знать и о его зарубежном происхождении, и о том, откуда он получает финансирование". "Я думаю, это справедливо", - заключил он.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму. Речь идет об одностороннем освещении этих событий и оценках действий правоохранительных органов, а также публикации маршрутов незаконных шествий, в том числе в Twitter посольства США.

"Север.Реалии" стал 10-м в реестре СМИ-иноагентов. 5 декабря 2017 года стало известно, что Минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации, среди них "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии".