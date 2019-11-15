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Хозяина кота Виктора предложили номинировать на премию "Звезда Дальнего Востока"

Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет общественно-политической премии "Звезда Дальнего Востока" рассмотрит предложение общественности выдвинуть на получение награды хозяина кота Виктора, который прославился и помог привлечь внимание к региону благодаря необычному перелету из Москвы во Владивосток. Об этом сообщил ТАСС помощник вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Тимур Чернышев.

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На прошлой неделе житель Владивостока Михаил Галин, летевший из Риги домой через Москву, в Facebook рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что питомец весил больше, чем позволяют правила "Аэрофлота".

"Это, действительно, история про человечность, про то, что яркая история может привлечь внимание всех россиян к Дальнему Востоку и выйти за пределы округа, да и всей страны. Если неравнодушные граждане обратили на это внимание и хотят, чтобы премия расширила свой формат, то мы это предложение, безусловно, рассмотрим", - сказал Чернышев.

В то же время он обратил внимание на необходимость соблюдать правила. "Безусловно, это история не про то, что правила "Аэрофлота" и других компаний нужно нарушать. Это история про дружбу и про человечность", - отметил он.

Премией награждаются представители бизнеса, общественности и медиасферы, которые получили признание за вклад в развитие Дальнего Востока. Как уточнили в оргкомитете, предложение общественников будет представлено в полпредство, которое является организатором мероприятия.

Сейчас оргкомитет принимает заявки на соискание премии "Звезда Дальнего Востока" в 2019 году. III общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" пройдет в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве" в декабре 2019 года. Организаторами премии выступает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Премию вручает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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