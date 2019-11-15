Рада создала следственную комиссию по коррупции в украинском футболе

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Верховная рада поддержала создание временной следственной комиссии по коррупции в Украинской ассоциации футбола (УАФ). За соответствующее постановление в пятницу проголосовали 260 депутатов при 226 необходимых.

Предполагается, что комиссия проверит возможные факты коррупции. Под подозрением находится президент УАФ Андрей Павелко, который в парламенте предыдущего созыва возглавлял бюджетный комитет, решавший вопрос о финансировании строительства футбольных полей с искусственным покрытием. Также будут проверяться факты возможного хищения бюджетных средств, выделенных на эту программу.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило 12 случаев конфликта интересов, когда Павелко в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен (более $25 млн) на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием. В ноябре 2018 года СМИ также обнародовали результаты расследования, согласно которому Павелко имеет незадекларированное жилье и автомобиль Bentley, а также осуществил другие расходы на 20 млн гривен ($825 тыс.), не указав их в декларации. Кроме того, Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило признаки незаконного обогащения Павелко на 27,3 млн гривен ($1,1 млн).

В январе 2019 года Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело в отношении Павелко по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. В марте дело было закрыто.