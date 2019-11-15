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Акция по приему шин на переработку началась в Подмосковье

Сдать шины можно будет до 15 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пункты по приему автопокрышек на переработку открылись в Подмосковье в рамках сезонной акции по их утилизации. Сдать шины можно будет с 15 ноября по 15 декабря, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"Министерство экологии и природопользования Московской области объявило о старте акции "Шина", в рамках которой по всему региону создаются площадки для приема утильных автопокрышек на переработку. Осенне-зимний этап акции пройдет с 15 ноября по 15 декабря. Утильные шины относятся к отходам IV класса опасности, их нельзя захоранивать на полигонах, а следует отправлять на специальные предприятия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2018 году во время акции в области собрали около 7,9 тыс. тонн старых шин. Проведение подобного мероприятия позволяет не только уменьшить экологический вред от несанкционированных свалок шин, но и снизить расходы бюджета на их ликвидацию. Старые покрышки отправляют на заводы по переработке, где резину отделяют от металлической проволоки и подвергают дроблению. Полученную крошку используют для изготовления покрытий спортивных и детских площадок, а также кровельных материалов.

"Разложение выброшенных автопокрышек ведет к накоплению в почве тяжелых металлов и других загрязняющих веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Все больше людей понимают опасность этого и охотно присоединяются к акции", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства - министра экологии и природопользования региона Дмитрия Куракина.

Впервые акцию "Шина", согласно данным Фонда рационального природопользования, который организует программу при поддержке областного министерства экологии, провели в 2011 году.

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