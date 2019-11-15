Эксперты зафиксировали в Курской области снижение нормативов накопления ТКО до 30%

КУРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Эксперты по итогам проведения замеров в течение 2019 года зафиксировали снижение нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в частных и многоквартирных домах Курской области до 30% в сравнении с 2018 годом, сообщил в пятницу в ходе заседания глава комитета ЖКХ и ТЭК региона Алексей Дедов по итогам визита делегации российско-германского проекта "Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации".

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Российский экологический оператор (РЭО) проанализировал ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и выяснил, что в шести субъектах РФ, в том числе в Курской области, региональные операторы имеют высокие риски банкротства. Как пояснили ТАСС в администрации региона, для стабилизации финансового положения операторов областные власти уточнят нормативы накопления ТКО.

"Было установлено, что для индивидуальных жилых домов норматив накопления - 1,97 кубометра в год, для многоквартирных жилых домов норматив составит 1,93 кубометра. Указанные результаты по сравнению с предыдущими замерами, которые проводились в 2018 году, ниже для многоквартирных домов более чем на 10%, для ИЖС - более чем на 30%", - сказал Дедов.

Как отметил замгубернатора региона Алексей Смирнов, с учетом проведенных замеров работа над формированием тарифа продолжится до конца года. Планируется, что в связи с ростом цен на топливо и увеличением зарплат тарифы для населения на услугу по обращению с ТКО вырастут незначительно.