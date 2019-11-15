Более 91 тыс. человек приняли участие в первом блоке тестов конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше 91 тыс. человек были допущены к участию в первом блоке тестов на дистанционном этапе третьего конкурса управленцев "Лидеры России". Об этом сообщил руководитель конкурса, гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров на пресс-брифинге в пятницу.

"Допущено к первому блоку тестирования у нас было 91 355 человек. Это те, кто выполнил все задания, связанные с видеоинтервью и со всеми остальными требованиями на этапе регистрации", - сказал Комиссаров, напомнив, что всего для участия в конкурсе было подано более 233 тыс. заявок.

Он отметил, что первый блок дистанционных тестов стартовал 28 октября и завершился 10 ноября. "Состоял первый блок из трех основных тестов: теста интеллектуальных способностей - в нем проверяли вербальный, числовой и пространственный интеллект; теста общих знаний - здесь оценивали знания в таких областях, как право и экономика, история, география, культура; а также теста умственной работоспособности и стрессоустойчивости - участники должны были показать свои навыки быстрого счета и поиска ошибок в тексте в условиях стресса и сжатых сроков", - подчеркнул руководитель конкурса.

Он добавил, что по итогам первого тестирования к прохождению второго блока тестов будет допущено 20 тыс. человек. "Среди них как участники специализаций конкурса - "Финансы и технологии", "Наука", "Здравоохранение" - так и те, кто проходит общий трек", - уточнил Комиссаров.

В свою очередь председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России" Павел Безручко отметил, что 16 ноября участникам в личные кабинеты будут направлены подробные отчеты с результатами прохождения всех тестов первого блока, а также рекомендации по развитию оцениваемых качеств и список книг, из которых можно почерпнуть новые знания в областях, оцениваемых на этом этапе конкурса. "Такой отчет - хороший инструмент в работе над собой. Следование рекомендациям поможет усилить качества, находящиеся уже на высоком уровне, а также позволит развить то, что пока находится на недостаточном уровне", - добавил Безручко.

Второй блок тестирования на заочном этапе конкурса "Лидеры России" стартует 19 ноября. Он будет состоять из трех частей: теста управленческого потенциала, теста по оценке управленческой готовности и профильных тестов для участников специализаций "Наука", "Здравоохранение" и "Финансы и технологии". Отчеты с результатами второго блока тестирования участники получат в середине декабря. Победители конкурса получат образовательный грант в 1 млн рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная компания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. С 28 октября начался дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах в январе-марте 2020 года. Итоги проекта, как ожидается, будут подведены в марте-апреле 2020 года.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.