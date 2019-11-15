Apple намерена удалить из App Store приложения, связанные с вейпингом

ТАСС, 15 ноября. Американская корпорация Apple удалит из магазина приложений App Store более 180 программ, связанных с курением электронных сигарет или вейпингом. Об этом сообщил в пятницу портал Apple Insider, специализирующийся на новостях о продукции компании.

По его данным, компания удалит принадлежащие производителям электронных сигарет приложения, с помощью которых владельцы могут регулировать работу своих вейпов. Кроме того, Apple уберет из своего магазина приложений программы с новостями, посвященными культуре курения электронных сигарет, а также связанные с вейпингом игры.

Портал отмечает, что в июне американская корпорация перестала размещать на своей онлайн-платформе новые приложения, пропагандирующие курение электронных сигарет. "Мы серьезно следим за тем, чтобы App Store оставался местом, которому пользователи, особенно молодежь, могли доверять при загрузке приложений, - заявили в Apple. - Мы постоянно проводим оценку приложений и ориентируемся на последние данные для того, чтобы исключить риски здоровью и благополучию наших пользователей".

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, но к настоящему времени снизилась примерно до $960 млрд.

Проблема вейпинга

В последние месяцы в США обострилась дискуссия насчет вероятности негативного влияния вейпов на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил о том, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал предположительно первый в стране случай смерти от курения электронных сигарет, произошедший в результате тяжелого респираторного заболевания, а сейчас эксперты говорят уже о почти 40 умерших по тем же причинам. Руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции с января 2020 года, если по итогам 2019 года выяснится, что число курящих подростков возросло.

Президент США Дональд Трамп заявил 9 ноября, что американская администрация планирует повысить до 21 года возраст, с которого разрешено покупать электронные сигареты.