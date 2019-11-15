Суд в Петербурге отправил под домашний арест сотрудника подрядчика "Северного потока - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест сотрудника фирмы "Краснодаргазстрой", которая является субподрядчиком работ по строительству газопровода "Северный поток - 2" на территории Ленинградской области, за дачу взятки в особо крупном размере представителям областного лесничества. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Сергей Васильченко отправлен под домашний арест. Его обвиняют по части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") за бездействие в отношении своей фирмы "Краснодаргазстрой" через посредников", - сказали в пресс-службе.

В конце октября, по данным управления СК РФ по Ленинградской области, в регионе были задержаны директор Киришского лесничества - филиала областного учреждения "Ленобллес" и его заместитель - главный лесничий, которые подозреваются в том, что они потребовали от подрядчика 5 млн рублей за сокрытие выявленного факта незаконной рубки лесов на участке строительства газопровода. Задержанных, по информации ведомства, также отправили под домашний арест.

Как уточнили в пресс-службе судов Петербурга, Васильченко успел передать 1,25 млн рублей из требуемых 5 млн рублей. "Вину признает, против домашнего ареста не возражал", - отметили в пресс-службе.

По данным базы СПАРК, 51% компании "Краснодаргазстрой" принадлежат "Стройгазмонтажу", который, как сообщал ТАСС в августе 2018 года, занимается строительством участков "Северного потока - 2", в том числе и на территории Ленинградской области. Заказчиком работ стала компания "Газпром инвест", а одним из субподрядчиков - "Краснодаргазстрой".