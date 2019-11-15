В Италии заявили, что после наводнения нужно реставрировать собор Святого Марка в Венеции

РИМ, 15 ноября. /ТАСС/. Собор Святого Марка на одноименной площади в Венеции нуждается в серьезном восстановлении после наводнения, вызванного рекордным за последние полвека уровнем "высокой воды". Об этом объявил в пятницу министр культуры Италии Дарио Франческини после посещения базилики.

Что такое "высокая вода" и может ли Венеция превратиться в город-призрак

"Крипту вновь залило, мы оцениваем ущерб. К счастью, он не непоправимый, но нужны структурные работы во всем соборе", - сказал министр. Он добавил, что будут открыты СМС-канал и счет для оказания финансовой поддержки городу. Кроме того, он объявил, что все пожертвовавшие на ликвидацию последствий бедствия получат скидки в учреждениях культуры страны.

В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что обратится в посольства разных стран "для поддержки инициатив солидарности Венеции". Как корреспонденту ТАСС уточнили в его пресс-службе, речь не обязательно идет о финансовой помощи.

Мэрия Венеции в пятницу сообщила, что наводнение нанесло городу ущерб порядка €1 млрд. При этом конкретную цифру урона пока назвала только транспортная компания. По ее подсчетам, ущерб от повреждения водных трамвайчиков и причалов составил €15-20 млн. По словам представителей компании, для восстановления причалов понадобится от четырех до шести месяцев.

ЧП в Венеции

После наводнения, вызванного повышением уровня воды в городе в ночь на 13 ноября до 187 см при критической отметке в 130 см, в Венеции объявлен режим чрезвычайного положения. Из-за повторения приливов - до 160 см - около 70% города остается под водой. Власти перекрыли площадь Святого Марка, закрыт Дворец дожей и подтопленный собор Святого Марка. Отменены спектакли в театре "Ла Фениче".

Значительно ограничено движение водных трамвайчиков - общественного транспорта центральной части Венеции, расположенной на островах лагуны. По данным Ассоциации венецианских гостиниц, около трети туристов, забронировавших места на ближайшие дни, отменили заказы.

Венеция является одним из самых посещаемых туристами городов. В год там бывает до 28 млн путешественников.