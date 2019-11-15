В АТОР сообщили, что в Боливии нет организованных туристов из России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Согласно предварительным данным, в Боливии нет организованных туристов из России, есть несколько самостоятельных. Об этом сообщила в пятницу ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Нет, организованных [туристов] нет. Это, мягко говоря, не самое популярное направление. Там есть единицы самостоятельных туристов", - сказала Ломидзе.

Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентствам приостановить продажу туров в Боливию до нормализации ситуации в стране. Россиянам, которые уже находятся в Боливии, с учетом резкого ограничения возможности оказания консульской помощи рекомендуется принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и проявлять крайнюю осторожность в своих действиях и перемещениях по боливийской территории, в особенности в Ла-Пасе, Кочабамбе, Санта-Крусе, Сукре, Потоси и Тарихе.

Кроме того, в Ростуризме советуют обратить внимание на возможные транспортные проблемы, в том числе с внутренними и международными авиалиниями, находиться в контакте с представителями соответствующих авиакомпаний, заранее уточнять данные об изменениях в работе общественного транспорта, избегать мест проведения массовых акций протеста и какого-либо вовлечения в них. В ведомстве отмечают, что российские туристы имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.

Туристам, путешествующим самостоятельно, Ростуризм также рекомендует воздержаться от поездок в Боливию.

10 ноября президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Этому предшествовали протесты и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Моралес. Оппозиция обвинила власти в фальсификациях и потребовала от Моралеса покинуть пост. Моралес выехал в Мексику, где получил политическое убежище. 13 ноября пост временно исполняющей обязанности президента страны заняла второй вице-спикер сената Жанин Аньес.