Суд признал законным решение об отказе признать СКК "Петербургский" памятником

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга не стал удовлетворять иск активистки, которая просила признать незаконным решение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга не включать в перечень объектов культурного наследия спортивно-концертный комплекс на проспекте Гагарина. Об этом журналистам в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

СКК "Петербургский", возведенный в 1980 году, планируется перестроить под современную ледовую арену, на которой должны пройти матчи чемпионата мира по хоккею 2023 года. Статус памятника мог бы защитить постройку от сноса.

"Куйбышевский районный суд отказал Ларисе Лопаткиной в удовлетворении исковых требований к КГИОП о признании незаконным бездействия", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

Ранее источник во властных структурах региона сообщал ТАСС, что СКК "Петербургский" уже начали готовить к передаче будущему концессионеру для реконструкции. Завершить реконструкцию объекта планируется к началу чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Спортивно-концертный комплекс

СКК "Петербургский" построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывают 56 несущих колонн, на пандусе главного входа установлены скульптурные композиции "Искусство" и "Спорт".

По информации на сайте СКК, научно-техническое общество Франции в 1988 году, к столетию возведения Эйфелевой башни в Париже, создало список величайших инженерных достижения XX века. Наряду с туннелем под Ла-Маншем, норвежской платформой для добычи нефти со дна Северного моря и транспортной эстакадой, соединившей все острова Японии, в число шедевров попал и петербургский СКК благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.

В начале 2019 года в КГИОП поступила общая заявка петербургского отделения ВООПИиК и городского Союза архитекторов на включение спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в реестр объектов культурного наследия. Комитет отказал, сославшись на то, что на тот момент со времени постройки комплекса не прошло 40 лет, и этот статус может быть присвоен зданию не раньше, чем в 2020 году, согласно закону об объектах культурного наследия.