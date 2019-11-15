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Обмен между Россией и Литвой осужденными за шпионаж состоялся на одном из КПП на границе

Советник президента Литвы по национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас сообщил, что "операция была тщательно спланирована и осуществлена опытными сотрудниками разведки"

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Россия и Литва произвели обмен осужденными за шпионаж на одном из пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП). Об этом сообщил журналистам советник президента Литвы по национальной безопасности Йонас Витаутас Жукас.

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"Операция была тщательно спланирована и осуществлена опытными сотрудниками разведки", - сказал он. Советник президента не уточнил место проведения операции.

Воздержались от комментариев по этой теме и в посольстве РФ в Литве.

В пятницу на сайте президента Литвы был размещен указ о помиловании граждан РФ Сергея Моисеенко и Николая Филипченко, приговоренных в 2017 году по обвинению в шпионаже в пользу России к десяти с половиной и десяти годам заключения соответственно.

В октябре литовские СМИ сообщили о том, что Вильнюс и Москва готовят обмен осужденными за разведывательную деятельность. Утверждалось, что Литва передаст РФ Филипченко, а Россия - литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. СМИ указывали, что в сделку также включен еще один россиянин. Норвежская пресса писала, что в списки могут внести и осужденного в России за шпионаж норвежца Фруде Берга, прошение о помиловании которого рассматривалось в Кремле.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента Литвы, Берг передан посольству Норвегии в Вильнюсе.

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ЛитваРоссия
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