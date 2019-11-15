Умер журналист Сергей Горбунов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Журналист Сергей Горбунов, один из создателей современной российской агентской журналистики, умер в Москве в возрасте 63 лет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

О месте и времени прощания сообщат позднее, сказали в пресс-службе.

Горбунов пришел в ИТАР-ТАСС в 1978 году после окончания факультета журналистики. Проработав там почти 20 лет, он перешел в РИА Новости, где наладил работу современной информационной службы. С 1996 года в течение 10 лет был заместителем руководителя, а затем - руководителем Главной дирекции информации агентства. После назначения на пост заместителя генерального директора РИА Новости в 2006 году он по заданию руководства создал новое подразделение - Дирекцию специальных проектов, в обязанности которой вошло укрепление отношений с международными форумами и организациями, связями с российскими регионами. В последние годы работал советником гендиректора МИА "Россия сегодня".