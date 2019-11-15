Цискаридзе попросил Медведева вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе предложил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры, прежде всего, для танцовщиков и музыкантов.

"Дело в том, что у нас некоторое время назад была отменена отсрочка от армии для деятелей культуры, для музыкантов, танцовщиков", - отметил Цискаридзе в пятницу на встрече деятелей культуры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Он добавил, что если "Мариинский театр и Большой еще как-то справляются с этой достаточно сложной проблемой", то во многих регионах ситуация никак не решается.

По словам танцовщика, призывникам достаточно сложно получить отсрочку. "А есть музыканты, у которых "поставлены" руки, на которых государство потратило огромное количество денег, или танцовщики, - сказал Цискаридзе. - Это (служба в армии - прим. ТАСС), к сожалению, не очень совместимо с нашей профессией. Хотел обратить ваше внимание на это".