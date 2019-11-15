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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Эксперты ПМКФ подчеркнули необходимость сохранения этики в СМИ

В частности, директор "ТАСС-Северо-Запад" Александр Потехин отметил, что журналист должен в некоторой степени заниматься самоцензурой, исходя из позиций своего "внутреннего редактора" и совести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Сохранение журналистской этики необходимо для сохранения профессиональных СМИ. Такое мнение в пятницу высказали эксперты во время дискуссии "Самоцензура и журналистская этика в эпоху хайпа" на Петербургском международном культурном форуме.

Мероприятие организовано в рамках секции "Массовые коммуникации", которую возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Модератор беседы - заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин предложил гостям высказать точки зрения на степень ответственности СМИ перед читателем в вопросах этики и степень самоконтроля журналистов.

Директор "ТАСС-Северо-Запад" Александр Потехин отметил, что журналистика переживает непростые времена. "Любая успешность измеряется вниманием аудитории, количеством посещений и дочитываний, лайками и репостами, - отметил он. - Мы в таких условиях живем. И в дальнейшем журналистика будет развиваться в сети".

По его мнению, журналист должен в некоторой степени заниматься самоцензурой. "Каждый журналист должен делать свой выбор, в какое издание, с какой внутренней редакционной политикой он должен идти, исходя из позиций своего "внутреннего редактора" и совести", - отметил он.

Доверие читателей

Как отметил генеральный секретарь Европейского альянса информационных агентств Александр Гибои, журналист должен осознавать, что публикует исключительно факты. По его словам, в спорных ситуациях, когда работа прессы может негативно сказаться на людях, репортеры должны помнить о максимальной осторожности. Он также считает, что этика упирается в вопросы доверия и прозрачности. "Когда власти предоставляют максимальную открытость и доступ к информации, журналисту легче работать, и он ясно видит, что происходит. Дезинформацией легче заниматься в условиях непрозрачности", - сказал он.

Гибои считает, что в будущем, даже если журналистика полностью уйдет в диджитал или платформы наподобие YouTube, этика должна стоять во главе угла. "Если мы хотим сохранить журналистику, мы должны поставить этику во главу угла. Это ключ к сохранению качественной прессы", - добавил он.

Генеральный директор Издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков отметил, что главный вопрос, о котором должны помнить редакции, формируя свою политику, - это доверие читателя, которое легко потерять, публикуя неэтичные материалы, фейки или ложь.

Со своей стороны, генеральный директор информационного агентства Tanjug Бранка Джукич (Сербия) считает, что журналист должен думать о самоцензуре только тогда, когда сомневается в источниках. "Самоцензура имеет негативные коннотации. Она необходима только в контексте определения, надежен ли источник информации, или же <...> [информация] нуждается в перепроверке", - подчеркнула она.

В дискуссии также приняли участие секретарь Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева, международный корреспондент Svenska Dagbladet Гунилла фон Халль.

О форуме

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Теги
VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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